السفير أماني في إفطار السفارة الايرانية: فلسطين لن تعود إلا بالجهاد والمقاومة

رأى السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني أن "الشعب الفلسطيني المجاهد في غزة يتعرض منذ أكثر من ستة أشهر لإبادة جماعية وحملات تصفية عنصرية وفظائع بشعة يرتكبها الكيان الصهيوني عن سابق اصرار وتصميم تطال الأطفال والنساء والمدنيين".



وقال أماني خلال حفل إفطار أقامته السفارة الإيرانية بمناسبة "يوم القدس العالمي" في مقرها في بئر حسن: "كل هذا الإجرام المتمادي في محاولة بائسة للتغطية على منجزات طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول، هذا الزلزال الهادر الذي لا تزال أصداؤه تتردّد بقوة في أرجاء المعمورة، وهو ما لم ولن ينجح كيان الاحتلال في محو آثاره ونتائجه. كل ذلك والمجتمع الدولي يقف في هذه الحرب الظالمة موقف المتآمر والداعم للكيان الغاصب، وهذا ليس بجديد علينا، فمنذ العام 1948 تاريخ اغتصاب فلسطين لم يكن دور المجتمع الدولي وبعض مؤسسات الأمم المتحدة سوى تغطية جرائم هذا الكيان ضد العرب والمسلمين. لكن المستغرب هذا الصمت المريب للذين يعتبرون بأن القضية الفلسطينية هي قضيتهم إزاء الفظائع اليومية التي تَتَكشّف يوما بعد آخر، منذ مجزرة مستشفى المعمداني وصولا إلى الفظائع الوحشية التي خلفها الإحتلال في مستشفى الشفاء".



وأشار الى أن "تخبط هذا الكيان الغاصب أمام فشله في تحقيق أي إنجازات ميدانية والقضاء على جذوة المقاومة، يدفعه إلى ارتكاب الحماقات التي لن تجلب له سوى المزيد من الوهن والخراب. من جملة هذه الإفلاسات اعتداءاته السافرة قبل أيام على مقر دبلوماسي للقنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق الأمر الذي أسفر عن استشهاد كوكبة وضاءة من قياديي ومستشاري حرس الثورة الإسلامية"، قائلا: "هذه الأعمال المتهورة لن تبقى بالتأكيد من دون رد، وكما وعد قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله فإن الصهاينة سيندمون على جريمتهم وسيعاقب هذا الكيان الخبيث على يد رجالنا الشجعان وسيندم على هذه الجريمة وأمثالها من الجرائم".



وأكد أماني أن "فلسطين والقدس ستكون محور الوحدة وتمييز الحق عن الباطل، قائلا: "نشاهد في الميدان التضامن مع هذه القضية من كل لبنان والعراق واليمن والمقاومة البطولية في داخل الأراضي المحتلة من حماس والجهاد وباقي الفصائل التي تؤمن بالمقاومة".



كما أكد أن "فلسطين لن تعود إلا بالجهاد والمقاومة، وأي طريق آخر لن يعيد أي أرض محتلة. فالمفاوضات والقرارات الدولية منذ احتلال فلسطين لم تكن إلا تسويفًا وخداعًا وسرابا".



وقال: "إننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤكد ونجدد دعمنا للشعب الفسلطيني الشقيق وحقه في الحرية والإستقلال والسيادة على أرضه ووطنه الذي لن يلغيه الزمن. ونعتبر أنفسنا الحلفاء الدائمين لهذا الشعب المقاوم بدون أي مساومة وما نقدمه من دعم هو واجب يميله علينا الإسلام ومبادئ ثورتنا الإسلامية".



حمدان



ثم ألقى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان كلمة، قال فيها: "في يوم القدس هذا العام نعيش طوفان الأقصى، طوفان الأحرار مضى على انطلاقه 181 يوماً، ولهذا الطوفان وجوه تتكامل فيما بينها، فيه صورة الصمود الأسطوري لشعب يعاني ألماً تنهار أمامه شعوب، لكنه يتلقى هذا الألم بصبر وثقة بالله وإيمان أن هذه التضحيات تكتب قصة نصر مهما كان الألم شديدا، ووجه صمود المقاومة وفعلها في الميدان لتكشف هشاشة هذا الكيان الذي قيل يوماً أن جيشه لا يقهر، وقيل يوماً أنه قادر على توفير أمن للباحثين عن الأمن في المنطقة، بل راهن البعض أن تحالفه وتطبيعه مع هذا الكيان قد يضمن مستقبلا سياسيا له في المنطقة. وصورة ثالثة، محور المقاومة الذي بذل في بنائه جهاد وجهود وقدمت فيه دماء وتضحيات كثيرة يعمل بفاعلية وقدرة في مواجهة هذا العدوان. أما وجه رابع فهو وجه المتخاذلين والمهزومين والمنافقين، وحسناً أنهم كشفوا. أما الوجه الخامس فهو الوجه الحقيقي لأميركا التي تحاول قيادة العالم، دولة لا تجلب إلا دمارا وخرابا حيث حلت ولا تصنع خيرا للبشرية".



وأضاف: "آخر هذه الوجوه الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني المجرم القاتل يعيث فساداً في الأرض أمام العالم أجمع".