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هذا ما كشفته مصادر "المردة" عن زيارة فرنجية الى فرنسا
أخبار لبنان
2024-04-05 | 03:35
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هذا ما كشفته مصادر "المردة" عن زيارة فرنجية الى فرنسا
كشفت مصادر تيار المردة أن زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى فرنسا هي زيارة خاصة وسياحية.
وعللت المصادر مرافقة الوزير السابق روني عريجة لفرنجية بأنه "صديف الطفولة" لرئيس تيار المردة وليس هناك أي موعد للقاءات رسمية بل سيقتصر الموضوع على لقاء بعض اللبنانيين المغتربين.
أخبار لبنان
المردة
فرنجية
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