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البرغوتي للـLBCI: نتنياهو قد يفتعل معركة مع لبنان فيدافع عن موقعه وليس عن شعبه
أخبار لبنان
2024-04-05 | 04:39
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البرغوتي للـLBCI: نتنياهو قد يفتعل معركة مع لبنان فيدافع عن موقعه وليس عن شعبه
رأى رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوتي أنّ الولايات المتحدة الأميركية غاضبة من إسرائيل، بسبب فشلها في استرداد الأسرى وقلع المقاومة وفرض السيطرة وطرد سكان غزة إلى مِصر.
ولفت، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI إلى أنّ الولايات المتحدة كانت باستطاعتها أن تتدخل، منذ اليوم الأوّل، لو أرادت ذلك.
واعتبر أنّ الصورة أصبحت واضحة ألّا تعايش مع المنظومة الإسرائيليّة.
وقال: "لا حلّ أمام الفلسطينيين إلّا أن يجري انتخابات ديمقراطية بعد انتهاء الحرب."
وأضاف: "خسرت "حماس" شهداء وجزءًا كبيرًا من بنيتها، لكن في المقابل، ازدادت شعبيتها والمنحى الشعبيّ الفلسطينيّ هو نحو قوى المقاومة، لكنّ المخرج في فلسطين هو في الوحدة الوطنية وحكومة تمثّل الجميع."
وأوضح أنّ إسرائيل تواجه تهديدات دولية بريطانية اميركية وغيرها.
ورأى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو سيحاول افتعال معركة مع لبنان، لأنّه يريد أن يبقى في الحكم، فيدافع عن موقعه وليس عن شعبه.
وطالب بإجبار اسرائيل على دفع تعويضات عن كل ما قامت به وعن كل جريمة ارتكبتها.
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