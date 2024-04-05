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مجلس الوزراء يوافق على طلب مصرف الإسكان الحصول على قرض ميسّر من "صندوق أبو ظبي للتنمية"

أخبار لبنان
2024-04-05 | 05:16
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مجلس الوزراء يوافق على طلب مصرف الإسكان الحصول على قرض ميسّر من &quot;صندوق أبو ظبي للتنمية&quot;
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مجلس الوزراء يوافق على طلب مصرف الإسكان الحصول على قرض ميسّر من "صندوق أبو ظبي للتنمية"

بعد مَنح "الصندوق العربيّ للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ" ومقرّه الكويت قرضًا بقيمة 50 مليون دينار كويتيّ بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، يستعدّ المصرف للحصول على قرض آخر من "صندوق أبو ظبي للتنمية".
 
وقرّر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار التواصل مع "صندوق أبو ظبي للتنمية" وطلب قرض لمصرف الإسكان.

ويُذكَر أن مجلس الوزراء وافق على طلب مصرف الإسكان هذا، بناءً على المستندات المتوفرة لديه والتي أظهرت أن "مصرف الإسكان أبدى التزامًا لجهة شروط القرض الذي حصل عليه في العام 1993 والذي سدّد قيمته وفوائده كاملاً في العام 2009، وكذلك شروط السحب والتسديد."  

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