دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الاثنين

أعلنت دار الفتوى في بيان، أنه "يجري التماس هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية بعد غروب شمس يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 8 نيسان الحالي 2024م".