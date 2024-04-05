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الجيش الإسرائيليّ أعلن إصابةَ جنديٍ في صاروخٍ أُطلق من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيليّ إصابةَ جنديٍ جراءَ سقوطِ صاروخٍ أُطلق من لبنان على بلدة المطلة شمالي إسرائيل.



وكشف الجيشُ الإسرائيليّ عن أنّه ردَّ بقصفِ مناطقَ إطلاقِ الصواريخ التي استهدفت عسقلان وكفار غزة وسديروت.