الرئيس القبرصي يزور لبنان الاثنين

يقوم رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس على رأس وفد وزاري، بزيارة رسمية إلى لبنان يوم الاثنين المقبل، يجري خلالها محادثات رسمية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات المشتركة.



ويشارك في المحادثات الوزراء المختصون في البلدين. كما سيزور الرئيس القبرصي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتستمر الزيارة يوما واحدا.