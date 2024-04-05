إعادة تأهيل مرفق فرز النفايات في الكرنتينا

أعلن وزير البيئة ناصر ياسين أن معمل فرز النفايات في الكرنتينا سيكون جاهزا للعمل خلال سنة.



واضاف خلال اطلاق أعمال إعادة تأهيل "نجحنا في الحصول على تمويل وفي تحويله الى تمويل من عام كصندوق ائتماني لبيروت الى خاص بهذا المعمل بقيمة 10 مليون دولار، وهناك مشروع ثان ينتظر موافقة المجلس البلدي ويتضمن انشاء 8 - 9 مراكز لجمع المفروزات في العاصمة حتى تسلم الناس في كل حي من احياء بيروت مفروزاتها وتتلقى في مقابلها بدلات مالية."



وأكد "ضرورة وجود معمل للفرز الثانوي بهدف التخفيف عن المطمر الى جانب اهمية عملية التسبيخ في برج حمود لان نصف النفايات هي عضوية ويجب ان يتم معالجتها قبل ارسالها الى المطمر".



وأعلن أن الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، سيصدر مرسومها قريبا وسيصبح لدينا هيئة ناظمة تشرف على هذا القطاع.



بدوره، نوه وزير الصناعة جورج بوشكيان بـ"التعاون والتنسيق بين وزارتي الصناعة والبيئة ومع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بهدف التشجيع على الفرز واعادة التدوير التي تدخل في اطار النشاط الصناعي، الذي يؤدي الى المحافظة على البيئة والصحة العامة".