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جعجع: متل ما إنّو ع زحلة ما بفوتوا هيك كمان ع بعبدا ما بفوتوا

اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضرورة تطبيق القرار 1701 ، وقال: "نواجه جماعة الاحتيال والنصب ولم ولن نسمح لهم أن يفرضوا علينا مرشّحهم لرئاسة الجمهورية و"متل ما إنّو ع زحلة ما بفوتوا هيك كمان ع بعبدا ما بفوتوا".