باسيل في إفطار من جبيل: لسنا مضطرين لأن نبقى مرتبطين بحرب غزة

اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنّ الاخطار الخارجية تكفي وأولها وجود اسرائيل على حدود لبنان الجنوبية.

وقال في كلمة خلال إفطار نظمه نائب رئيس "التيار" ربيع عواد في جبيل: “لو استطاعت أن تقوم اسرائيل باللبنانيين بما تقوم به بالفلسطينيين فهي لن تتوانى عن ذلك أبدًا والمقاومة هي واحدة من عناصر قوة لبنان إضافة إلى الجيش والشعب والشراكة ومتى استطعنا المحافظة على كل هذه العناصر عندها فقط نستطيع المواجهة. “

ولفت إلى عدم القدرة على مواجة اسرائيل في حال الانقسام في شأن مفاهيم أساسية.

ورأى باسيل أنّ المحافظة على الوحدة الوطنية والدولة والمؤسسات هو من الامور البديهية وأن يكون للبنان رئيس يستطيع أن يكون قويًا للمقاومين في وجه أيّ اعتداء سواء كان ناجمًا عن الارهاب أو عن اعتداء اسرائيليّ.

وشدّد على أهمية أن تكون الأولوية انتخاب رئيس للجمهورية وليس انتظار انتهاء الحرب في غزة وبعدها الحرب في الجنوب.

وأعلن ألّا تسوية كبرى قريبًا ولن يكون هناك منتصر كبير في الحرب القائمة وأنّ كل تأخير حاصل ستكون تكلفته باهظة.