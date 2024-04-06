نقابة المستشفيات في لبنان: لتأمين الحماية للعاملين داخل المستشفيات

تبلّغت نقابة المستشفيات في لبنان اليوم خبرًا عن حادثة اعتداء وقعت داخل مستشفى دار الشفاء في منطقة ابي سمرا في طرابلس.

كما تبلّغت أنّ الاعتداء وقع من ذوي احدى المتوفيات، جراء ازمة قلبية حادّة.

وتعرّض الطاقم الطبيّ والتمريضيّ إلى الضرب، فضلًا عن تحطيم غرفة الطوارىء.

وأدانت النقابة، في بيان، هذا العمل البربريّ.

وتمنّت الشفاء العاجل للمصابين العاملين داخل المستشفى.

وأكّدت أنّ تكرارها في اكثر من مستشفى ومنطقة مرتبط بتساهل المسؤولين المعنيين وبعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الكفيلة بردع المرتكبين.

وطالبت السلطات المختصة بالتدخل وبتأمين الحماية للعاملين داخل المستشفيات وبإنزال العقوبات الصارمة بحق المعتدين بما يسمح للمستشفى في الإستمرار بخدماته والحفاظ على سلامة المرض.ى