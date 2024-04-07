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مدير العناية الطبية في وزارة الصحة للـLBCI: إذا توسعت الحرب واستهدفت المستشفيات كما في غزة فسنصبح في أزمة

أخبار لبنان
2024-04-07 | 03:38
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مدير العناية الطبية في وزارة الصحة للـLBCI: إذا توسعت الحرب واستهدفت المستشفيات كما في غزة فسنصبح في أزمة
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مدير العناية الطبية في وزارة الصحة للـLBCI: إذا توسعت الحرب واستهدفت المستشفيات كما في غزة فسنصبح في أزمة

إستنكر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة د. جوزيف الحلو "المشكلة التي حصلت أمس في مستشفى دار الشفاء في طرابلس،" مشددًا على أن "الطواقم الطبية في المستشفيات موجودة لخدمة المواطن وليس للإعتداء عليها."

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أوضح أن "هناك مناقصة خاصة بوزارة الصحة لدواء السرطان والأمراض المستعصية الذي يكون سعره أقل من 200$، وكل دواء يفوق سعره الـ200$ اتخذ القرار بأن تطلق وزارة الصحة المناقصة وتطلب هي الدواء لكل الصناديق الضامنة، فكل الأدوية تصبح على MediTrack لتتبعها."

وأشار الحلو إلى "زيادة في الإصابة بمرض السرطان في لبنان للأسف"، مطمئنًا أن "أموال الأدوية مؤمنة حتى نهاية عام 2024، فبالتالي لا مشكلة مادية ومرضى السرطان لن يشعروا أبدًا بانقطاع الدواء."

ولفت إلى أننا "نشهد أزمات متتالية وكارثية للبنان مع وضع مادي "منهار" منذ عام 2019 (من أزمة كورونا إلى انفجار مرفأ بيروت والآن 7 تشرين)،" مؤكدًا أن "القدرة الصحية في لبنان حتى الآن جيدة جدًا، ونحن مسيطرون على الوضع ونستقبل جميع المرضى والجرحى إن كان في الجنوب أو بعد نقلهم عبر هيئات صحية إلى بيروت."

لكنه حذر في السياق من أنه "إذا توسعت الحرب وتم استهداف المستشفيات على غرار ما يحصل في غزة، فسنصبح في أزمة بالطبع،" مشيرًا إلى أن "كل شيء مرتبط بالوضع الأمني."

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