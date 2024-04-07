الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مدير العناية الطبية في وزارة الصحة للـLBCI: إذا توسعت الحرب واستهدفت المستشفيات كما في غزة فسنصبح في أزمة
أخبار لبنان
2024-04-07 | 03:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مدير العناية الطبية في وزارة الصحة للـLBCI: إذا توسعت الحرب واستهدفت المستشفيات كما في غزة فسنصبح في أزمة
إستنكر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة د. جوزيف الحلو "المشكلة التي حصلت أمس في مستشفى دار الشفاء في طرابلس،" مشددًا على أن "الطواقم الطبية في المستشفيات موجودة لخدمة المواطن وليس للإعتداء عليها."
وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أوضح أن "هناك مناقصة خاصة بوزارة الصحة لدواء السرطان والأمراض المستعصية الذي يكون سعره أقل من 200$، وكل دواء يفوق سعره الـ200$ اتخذ القرار بأن تطلق وزارة الصحة المناقصة وتطلب هي الدواء لكل الصناديق الضامنة، فكل الأدوية تصبح على MediTrack لتتبعها."
وأشار الحلو إلى "زيادة في الإصابة بمرض السرطان في لبنان للأسف"، مطمئنًا أن "أموال الأدوية مؤمنة حتى نهاية عام 2024، فبالتالي لا مشكلة مادية ومرضى السرطان لن يشعروا أبدًا بانقطاع الدواء."
ولفت إلى أننا "نشهد أزمات متتالية وكارثية للبنان مع وضع مادي "منهار" منذ عام 2019 (من أزمة كورونا إلى انفجار مرفأ بيروت والآن 7 تشرين)،" مؤكدًا أن "القدرة الصحية في لبنان حتى الآن جيدة جدًا، ونحن مسيطرون على الوضع ونستقبل جميع المرضى والجرحى إن كان في الجنوب أو بعد نقلهم عبر هيئات صحية إلى بيروت."
لكنه حذر في السياق من أنه "إذا توسعت الحرب وتم استهداف المستشفيات على غرار ما يحصل في غزة، فسنصبح في أزمة بالطبع،" مشيرًا إلى أن "كل شيء مرتبط بالوضع الأمني."
أخبار لبنان
العناية
الطبية
وزارة
الصحة
للـLBCI:
توسعت
الحرب
واستهدفت
المستشفيات
فسنصبح
التالي
جورج كتانة للـLBCI: الصليب الأحمر في جهوزية دائمة ولكن...
طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-05
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33091 شهيدا منذ اندلاع الحرب
آخر الأخبار
2024-04-05
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33091 شهيدا منذ اندلاع الحرب
0
آخر الأخبار
2024-04-03
مدير منظمة الصحة العالمية: يجب حماية المستشفيات وليس تحويلها إلى ساحة مواجهات
آخر الأخبار
2024-04-03
مدير منظمة الصحة العالمية: يجب حماية المستشفيات وليس تحويلها إلى ساحة مواجهات
0
آخر الأخبار
2024-04-01
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32845 شهيدا منذ اندلاع الحرب
آخر الأخبار
2024-04-01
وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 32845 شهيدا منذ اندلاع الحرب
0
آخر الأخبار
2024-03-30
وزارة الصحة في غزة: 107 مرضى و60 من الطواقم الطبية محاصرون في مستشفى الشفاء من دون ماء أو كهرباء أو دواء
آخر الأخبار
2024-03-30
وزارة الصحة في غزة: 107 مرضى و60 من الطواقم الطبية محاصرون في مستشفى الشفاء من دون ماء أو كهرباء أو دواء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:14
الراعي: القوّة ليست بالسّلاح بل بالعقل والإرادة والإنسانية
أخبار لبنان
06:14
الراعي: القوّة ليست بالسّلاح بل بالعقل والإرادة والإنسانية
0
أخبار لبنان
06:04
عودة: قادة البلد أمعنوا فيه فسادا واستغلالا وإجراما وغسلوا أيديهم مما حل به
أخبار لبنان
06:04
عودة: قادة البلد أمعنوا فيه فسادا واستغلالا وإجراما وغسلوا أيديهم مما حل به
0
أخبار لبنان
05:55
سلوم: للافراج فورًا عن الوكالة الوطنية للدواء الضامنة لجودته
أخبار لبنان
05:55
سلوم: للافراج فورًا عن الوكالة الوطنية للدواء الضامنة لجودته
0
أمن وقضاء
05:23
يروّج المخدرات في حيّ السلّم على متن درّاجة آليّة.. هكذا اوقف بالجرم المشهود
أمن وقضاء
05:23
يروّج المخدرات في حيّ السلّم على متن درّاجة آليّة.. هكذا اوقف بالجرم المشهود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
03:30
"قصة تحلم هوليوود بسردها"... بعد 9 أشهر على فقدانها العثور على الكلبة ميشكا: لن تصدقوا المسافة التي اجتازتها!
منوعات
03:30
"قصة تحلم هوليوود بسردها"... بعد 9 أشهر على فقدانها العثور على الكلبة ميشكا: لن تصدقوا المسافة التي اجتازتها!
0
أخبار دولية
05:30
الجيش الإسرائيلي سحب معظم القوات البرية من جنوب قطاع غزة
أخبار دولية
05:30
الجيش الإسرائيلي سحب معظم القوات البرية من جنوب قطاع غزة
0
منوعات
07:15
خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!
منوعات
07:15
خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!
0
آخر الأخبار
2024-04-04
الصومال يطرد السفير الإثيوبي ويتهم أديس أبابا بـ"التدخل" في شؤونه الداخلية
آخر الأخبار
2024-04-04
الصومال يطرد السفير الإثيوبي ويتهم أديس أبابا بـ"التدخل" في شؤونه الداخلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع
0
أخبار لبنان
13:33
آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام
أخبار لبنان
13:33
آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
دفاتر المرور تعود الى بعض المعابر بين لبنان وسوريا وصرخة من ارتفاع سعرها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
دفاتر المرور تعود الى بعض المعابر بين لبنان وسوريا وصرخة من ارتفاع سعرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد الحروب ونظام اللافندر خير دليل!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد الحروب ونظام اللافندر خير دليل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التشويش على الارض كما في الجو.. وتحديد الاراضي من الـ GPS الى الناضور
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التشويش على الارض كما في الجو.. وتحديد الاراضي من الـ GPS الى الناضور
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:25
"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
07:25
"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة
2
أمن وقضاء
00:01
غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا
أمن وقضاء
00:01
غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا
3
منوعات
16:08
كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)
منوعات
16:08
كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)
4
فنّ
16:49
القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"
فنّ
16:49
القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"
5
أخبار لبنان
15:54
أدرعي: إطلاق صاروخ نحو مسيرة كانت تعمل في الأجواء اللبنانية
أخبار لبنان
15:54
أدرعي: إطلاق صاروخ نحو مسيرة كانت تعمل في الأجواء اللبنانية
6
حال الطقس
02:25
طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:25
طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
7
منوعات
16:15
اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)
منوعات
16:15
اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)
8
منوعات
14:51
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
منوعات
14:51
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More