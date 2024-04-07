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جورج كتانة للـLBCI: الصليب الأحمر في جهوزية دائمة ولكن...
أخبار لبنان
2024-04-07 | 04:13
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جورج كتانة للـLBCI: الصليب الأحمر في جهوزية دائمة ولكن...
أكّد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن الصليب الأحمر اللبناني جاهز لوجستيا لأي تطورات وأنه في جوهزية دائمة، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه لا يمكن أن يلبي النداءات بنسبة 100%.
وقال كتانة في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نحاول تسيير الامور بالتي هي أحسن ولدينا خطط احترازية لمواجهة الكوارث على انواعها ونحاول تأمين تغطية البرامج القائمة حاليا وأتمنى أن يلحظ وزير الصحة الصليب الاحمر في موازنة وزارته".
وأضاف: "سنعمل على الاستدامة في برامجنا وعلينا مساعدة كل انسان في لبنان وقادرون حتى الان على تلبية مهمتنا باستقلالية وننسق مع الجميع لتأمين مسار آمن وتلبية كل النداءات ونتمى من المواطن أن يتحملنا قليلا".
ولفت الى أن مراكز بنك الدم تكلّف ملايين الدولارات وأن الصليب الأحمر لديه هدف لزيادة عدد المتبرعين في هذه المراكز الى الـ50 أو 60 ألف متبرع.
وقال كتانة: "لدينا خطة استراتيجية واضحة وهدفنا تأمين استمرارية لثلاث سنوات مقبلة ونحن أمام تحدي الاستدامة".
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