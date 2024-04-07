الجبل يعزي بفؤاد السعد في عين تراز

عجّت دارة آل السعد في عين تراز- عاليه بالحشود السياسية والشعبية التي توافدت لتقديم واجب العزاء بالنائب والوزير الراحل فؤاد السعد.



وقدم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد حزبي كبير واجب التعازي، يرافقه سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، والنواب، مروان حمادة، أكرم شهيب وهادي ابو الحسن، والنواب السابقون، غازي العريضي، عبدالله فرحات، انطوان سعد، أيمن شقير، علاء الدين ترو وفادي الهبر، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر.



ورافقهم وفد مشايخ مجدل بعنا برئاسة الشيخ حسين محمود عبد الخالق عضو المجلس المذهبي والشيخ دانييل عبد الخالق، الشيخ صالح الصايغ على رأس وفد مشيخة العقل، وفد شارون برئاسة الشيخ حازم الأحمدية، وفد من مؤسسة الشيخ بو حسان عارف حلاوة الخيرية الشيخ يوسف الأشقر ممثّل رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية، الشيخ نزيه رافع يُرافقه وفد كبير من مشايخ المؤسسة.



والقى الشيخ أبي المنى كلمة بالمناسبة، نوّه خلالها بالنائب السابق السعد ومسيرته الوطنية والانسانية، قائلا: "عرفنا فؤاد بك السَّعد سليلَ بيتٍ عريق وعائلة كريمة، تميّز بالهدوء وهو من هذا الجبل الهادئ، وتميز بالصلابة والثبات وهو من نشأ في ظل هذه السنديانة الثابتة والراسخة. كان مثلها متجذرا في الأرض، متجذرا في الجبل. فؤاد بك السعد عرف طبيعة هذا الجبل، طبيعة التنوع، طبيعة الجمال، فكان جميلا بمعشره، جميلا بمواقفه، جميلا بصدق علاقاته."



وأضاف: "فؤاد بك السعد عرفه الجبل الذي أحبه فأحبه أهل الجبل، وها هم اليوم بالمئات يأتون ليترحموا على فؤاد بك السعد وليقولوا لهذه العائلة الكريمة اننا نتمنى ان تبقى رمزا في هذا الجبل، رمزا للعيش الواحد، ورمزا للمصالحة. كيف لا وهو كان مندفعا بكليته مع غبطة البطريرك صفير ووليد بك جنبلاط، كان مندفعا للمصالحة، فأرسوا هذه المصالحة في الجبل وستبقى راسخة ثابتة كما سنديانة عين تراز."



وتابع: "لروحه نسأل الراحة والرحمة ولذويه ومحبِّيه ولكم جميعاً طيبَ البقاء والسلامة. وإذا كان لنا أن نقول كيف سترتاح روح فؤاد بيك السعد في جوار ربها فهي ترتاح إذا حافظنا على هذه المصالحة وإذا أتممناها بالعمل المثمر البناء من أجل هذا الجبل ومن أجل هذا الوطن".



وشارك في التعازي رئيس دير بطريركية عين تراز للروم الكاثوليك الارشمنديت انطوان قسطنطين وكاهن رعية بخشتيه نقولا كرم، كاهن رعية الشويفات الياس كرم، ⁠كاهن رعية الرجمة فادي الهبر، ⁠كاهن رعية عين داره شكرالله شهوان، ⁠ كاهن رعية كنيسة مار انطونيوس الكحالة رودريغ الشرتوني، كاهن رعية التعزانية بسام سعد، ⁠كاهن رعية مار شربل عين تراز الأب الياس الصياح، رئيس دير مار يوحنا رشميا الأب انطوان بدر، ⁠رئيس دير الشير بمكين الأب جورج طوباجي، الراهب فريد فارس غلام.



كما حضر وفد من حزب الكتائب- قضاء عاليه ضمّ رئيسة اقليم عاليه تيودورا بجاني ورئيس الإقليم السابق جهاد الشرتوني، الأميرة حياة إرسلان والسيد نجيب إرسلان، آمر فصيلة عاليه ⁠المقدم روبير صفي ، رئيس نادي الصفا رياض عطالله، رئيس حركة اليسار الديمقراطي منير بركات، رئيس جمعية الليونز جورج بجاني، رئيس بلدية الرجمة خيرالله خيرالله، رئيس بلدية المنصورية نقولا الهبر، رئيسة بلدية رويسة النعمان رولا خوري، رئيس بلدية البيره المهندس رفيق مسلّم، رئيس بلدية مجدل بعنا روزبا عبد الخالق، رئيس بلدية بدادون د. رواد فغالي، رئيس بلدية الكحالة جان بجاني، رئيس بلدية التعزانية طوني ابي منصور، رئيس بلدية عين عنوب جمال عمّار، رئيس بلدية عين الرمانة ريمون خلف، رئيس بلدية رشميا السابق العميد فيكتور ابو سلوان، نائبة رئيس بلدية رشميا سلوى خطار، رئيس بلدية رويسة النعمان السابق نعيم ابو درغام، رئيس بلدية دفون السابق نعمة أبي عاد، مختار عباي غسان خوري، مختار مجدل بعنا علي عبد الخالق، مختار بمكين جورج قشوع، مختار حومال جوزيف الفغالي، مختار عاليه ابراهيم البيطار، مختار البيره ذبيان صفير، مختار بحمدون طوني تابت، مختار بدادون بيار مرعب، مختار عين درافيل جوزيف ابو سليمان، مختار شوريت حبيب بو عيسى، مختار كفرعماي داود الشيخ، مختار بحوّارة ايلي فرح، مختار بخشتيه بسام صليبي، مختار الغابون جمال زين الدين، مختار التعزانية ايلي بو منصور، مختار عرمون حساب الحلبي، مختار الكحالة انور ابي خليل، مختار الكحالة عبدة ابو خليل، مختار عين عنوب امين حرب، مختار سلفايا جرجس ضاهر، رئيس نادي رمحالا رودان أبي علام، لجنة وقف شوريت.



وتلقى النائب راجي السعد اتصال تعزية من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، والذي مثله مستشاره بشارة خيرالله في دارة آل سعد.