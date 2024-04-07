سلوم: للافراج فورًا عن الوكالة الوطنية للدواء الضامنة لجودته

دعا نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم الى الافراج عن المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء، دون تأخير، وبعيدًا عن التجاذبات وتضارب المصالح، على أثر حادثة متمم الغذاء المنتهي صلاحيته والتلاعب بتاريخه، وغيرها من الثغرات، ومسارعة نقابة الصيادلة الى مواكبة القضاء بمنع صرفه في الصيدليات، علمًا أن المؤسسة المستقلة التي صدر القانون بانشائها منذ ٣ سنوات عن مجلس النواب والى اليوم لم تبصر النور، والمناط بها تسجيل الادوية والمتممات الغذائية والمواد الاولية، وتسعيرها ومراقبتها في الاسواق بكل شفافية.