الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عودة: قادة البلد أمعنوا فيه فسادا واستغلالا وإجراما وغسلوا أيديهم مما حل به

أخبار لبنان
2024-04-07 | 06:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عودة: قادة البلد أمعنوا فيه فسادا واستغلالا وإجراما وغسلوا أيديهم مما حل به
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عودة: قادة البلد أمعنوا فيه فسادا واستغلالا وإجراما وغسلوا أيديهم مما حل به

أسف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة لبقاء لبنان بلا رئيس لما يقارب السنتين.

وقال عودة في خلال عظة الاحد: "مؤسف جدا ومضر أن يبقى لبنان بلا رئيس لما يقارب السنتين، ومؤسف أكثر أن النواب، ممثلي الشعب، لا يبذلون الجهد الكافي من أجل تطبيق الدستور وانتخاب رئيس، لكن الموجع أن الدولة سائبة والإدارات معطلة وبعض المراكز شاغر والسادة الوزراء يستنسبون التعيينات ولو مخالفة للقوانين والأعراف".

وأضاف: "يستميتون للوصول إلى المركز وعند وصولهم يصبحون المحور عوض جعل المواطن وحقوقه محور عملهم. قد يتصل بهم متصل ولا يجيبون، وقد يطلب منهم مواطن حقا ولا يستجيبون. وقد يحجبون عن بعض المؤهلين لمركز ما هذا الحق إرضاء لإرادة عليا أو تلبية لمصلحة. ومن يدفع الثمن غالبا ما يكون مواطنا منضبطا لا يستجدي واسطة بل يتكل على كفاءته، أو طائفة تتصرف بروح وطنية بعيدة عن الطائفية والمحاصصة".

ولفت عودة على أن "الحكم مسؤولية. المركز خدمة. الوظيفة، مهما علت، تطبيق للقانون"، مشيرا الى ان "عدم المساواة بين المواطنين أصبحت القاعدة لأن مكتسبات الأقوى تعلو على حقوق الأضعف".

وقال: "إنه صليب المواطن النزيه الضعيف في هذا البلد المقطوع الرأس ربما عن قصد، والقصد الواضح العبث بالبلد وما بقي فيه من منافع. لكن لا شيء أبدي ولا بد لهذا الليل أن ينتهي ولا بد أن يعاين شعبنا قيامة وطنه من هذا الواقع المرير الذي أرجعه قرونا إلى الوراء".

وأضاف: "شعبنا يفهم تماما معنى الصليب، لأنه يحمله منذ عقود، بسبب مسؤولين لا يفرقهم شيء عن القادة الذين حكموا على المسيح بالصلب ظلما وافتراء، خوفا من خسارة منصب. فكما غسل بيلاطس يديه وتبرأ من جريمته، هكذا يفعل قادة هذا البلد الذي أمعن به قادته فسادا واستغلالا وإجراما، وما كان منهم إلا أن غسلوا أيديهم من كل ما حل بالبلد لأن المسؤولية بالنسبة لهم كرسي ومجد أرضي فيما هي خدمة محبة ودفاع عن الحق والعدل والحرية والقانون، وبذل ذات من أجل الذين وضعوا تحت مسؤوليتهم". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

البلد

أمعنوا

فسادا

واستغلالا

وإجراما

وغسلوا

أيديهم

LBCI التالي
الراعي: القوّة ليست بالسّلاح بل بالعقل والإرادة والإنسانية
سلوم: للافراج فورًا عن الوكالة الوطنية للدواء الضامنة لجودته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-03-07

باسيل لـ "جدل":انا مع الحرب في حال حصلنا على مزارع شبعا ام ضمانة استخراج النفط والغاز او عودة النازحين السوريين الى سوريا مثلا لكن لبنان البلد الاصغر المنكوب اقتصاديا خسارته كبيرة اليوم بسبب الحرب في الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-26

عودة بو صعب وعدد من النواب إلى القاعة من دون التوصل إلى اتفاق بعدما خرجوا لمناقشة البند المتعلق بالبلديات

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-06

أبو ناضر: اجراء الانتخابات البلدية فرصة تغييريّة

LBCI
فنّ
2024-04-06

بعد غياب 14 عاماً... عودة مصطفى شعبان الى السينما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:27

جنبلاط بعد لقائه بري: الذين يرفضون الحوار عم "يغلطوا" مش نحنا

LBCI
أخبار دولية
11:22

الجيش الإسرائيلي: أتممنا مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب

LBCI
أخبار لبنان
10:29

شقير: الخروج من أزماتنا يتطلب مقاربة سياسية والابتعاد عن الحرب

LBCI
امن وقضاء
08:11

انس حسن السمحان من ذوي الاحتياجات الخاصّة غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:32

العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
07:34

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية إستهدفت منزلًا في وادي بلدة طورا قضاء صور وسيارات الإسعاف توجهت إلى المكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:30

الكون يواصل توسّعه بوتيرة أبطأ قليلاً من السابق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:05

احتراق سيارة جراء حادث سير على اوتوستراد بيروت- خلدة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:14

الراعي: القوّة ليست بالسّلاح بل بالعقل والإرادة والإنسانية

LBCI
أخبار لبنان
04:13

جورج كتانة للـLBCI: الصليب الأحمر في جهوزية دائمة ولكن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قبل العيد ....اهلا بطلتكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع

LBCI
أخبار لبنان
13:33

آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
00:01

غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا

LBCI
منوعات
16:08

كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:25

طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
16:49

القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"

LBCI
أخبار لبنان
15:54

أدرعي: إطلاق صاروخ نحو مسيرة كانت تعمل في الأجواء اللبنانية

LBCI
منوعات
16:15

اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:51

كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!

LBCI
منوعات
15:35

مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More