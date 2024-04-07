شقير: الخروج من أزماتنا يتطلب مقاربة سياسية والابتعاد عن الحرب

شدد رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير على أن الخروج من أزماتنا المتعددة، يتطلب إبعاد لبنان عن شبح الحرب، والوصول الى مقاربة سياسية وطنية تدفع لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يكون من أولويتهما إجراء إصلاحات شاملة وتنفيذ خطة تعافي مالي وإقتصادي وإجتماعي عادلة وموثوقة تحافظ على أموال المودعين بكشل أساسي، والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة الى طبيعتها.

ولفت شقير الى "اننا اليوم نواجه أزمات متعددة وكبيرة، منها بشكل أساسي يتعلق بالحكم لا سيما الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية والشلل الحكومي، ومنها ما يتعلق بالحرب والنزوح السوري، وأيضاً بالنسبة للإقتصاد، التهريب وتفشي الإقتصاد غير الشرعي الذي بات يمثل أكثر من 55% من الإقتصاد الوطني والذي يهدد وجودكم ووجود المؤسسات الشرعية التي تعتبر ركيزة صمود لبنان ومستقبله الزاهر".