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جنبلاط بعد لقائه بري: الذين يرفضون الحوار عم "يغلطوا" مش نحنا
أخبار لبنان
2024-04-07 | 11:27
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جنبلاط بعد لقائه بري: الذين يرفضون الحوار عم "يغلطوا" مش نحنا
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جنبلاط بعد لقائه بري: الذين يرفضون الحوار عم "يغلطوا" مش نحنا
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزير والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث جرى عرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
بعد اللقاء قال جنبلاط :"فوق الصعاب صعوبة المرحلة وفوق الضجيج ضجيج الحرب أتيت لزيارة دولة الرئيس نبيه بري لتقديم واجب العزاء بشهداء حركة امل وشهداء المقاومة والاهالي وشهداء سائر التنظيمات وتضامنا مع اهل الجنوب".
اضاف جنبلاط :"تحدثنا قليلاً عن الأوضاع الحالية، ونأمل دائماً أن نجد أفقاً لإختراق جدار الكراهية والوصول الى التسوية المقبولة لتنفيذ القرار 1701 والعودة الى اتفاق الهدنة عام 1949، الذي اذا ما قرأناه بشكل مفصل يملي على الفريقين اللبناني والاسرائيلي منطقة معينة من الحدود فيها حد من التسلح، إذا صح التعبير وهذه قد تكون انطلاقة".
ورداً على سؤال عن إرتباط ملف الرئاسة بحرب غزة والجنوب ؟ أجاب جنبلاط : "هذا الأمر لم أسمعه، والملف الرئاسي ملف لبناني والذين يرفضون الحوار عم "يغلطوا" مش نحنا".
وأكد جنبلاط انه لم يبحث اليوم الملف الرئاسي.
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