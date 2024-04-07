ميقاتي طلب في سلسلة اتصالات التنسيق بين الاجهزة الامنية لكشف ملابسات قضية خطف سليمان

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عملية خطف منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان، وطلب في سلسلة اتصالات مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومع القادة الامنيين تكثيف التحقيقات والتنسيق في ما بين الاجهزة الامنية لكشف ملابسات القضية في اسرع وقت واعادة المواطن سالما الى عائلته.