القوات : لإقفال المحال في جبيل الاثنين استنكاراً لخطف باسكال سليمان

يدعو حزب "القوات اللبنانية" جمعيات تجار جبيل ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها إلى إقفال جميع المحال في جبيل ومنطقة جبيل ساحلاً ووسطاً وجرداً غداً الاثنين استنكاراً لخطف ابن جبيل باسكال سليمان.



ويدعو حزب "القوات اللبنانية" الاحزاب والشخصيات الحليفة والمستقلة إلى الوقوف صفاً واحداً استنكاراً وصداً لأي اعتداء على الحريات العامة والخاصة في لبنان.