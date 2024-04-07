هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر تستنكر عملية الخطف: للتحرك سريعا

تستنكر هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر أشد استنكار عملية الخطف التي تعرض لها منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان أثناء توجهه من بلدة الخاربة إلى بلدة حاقل.



وإذ تتمنى له العودة إلى عائلته وأهله ومحبيه بخير وسلام، تدعو الجهات المعنية للتحرك سريعا والكشف عن ملابسات العملية وإطلاق سراح سليمان في أسرع وقت.