أدرعي: نقضي على قائد منطقة حجير في قوة الرضوان

#عاجل جيش الدفاع يقضي على قائد منطقة حجير (جبال الرميم) في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان متورطًا بعمليات إطلاق قذائف عديدة نحو الأراضي الإسرائيلية وكان يخطط لتنفيذ اعتداءات ارهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية
⭕️أغارت طائرات حربية الليلة الماضية وقضت في منطقة… pic.twitter.com/a7ezrWnbIB
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 8, 2024
#عاجل جيش الدفاع يقضي على قائد منطقة حجير (جبال الرميم) في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان متورطًا بعمليات إطلاق قذائف عديدة نحو الأراضي الإسرائيلية وكان يخطط لتنفيذ اعتداءات ارهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية
⭕️أغارت طائرات حربية الليلة الماضية وقضت في منطقة… pic.twitter.com/a7ezrWnbIB