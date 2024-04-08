أدرعي: نقضي على قائد منطقة حجير في قوة الرضوان

استهدف الجيش الإسرائيليّ قائد منطقة حجير (جبال الرميم) في قوة الرضوان لـ"حزب الله"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.

وأوضح أدرعي، عبر منصة اكس:

"جيش الدفاع يقضي على قائد منطقة حجير (جبال الرميم) في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان متورطًا بعمليات إطلاق قذائف عديدة نحو الأراضي الإسرائيلية وكان يخطط لتنفيذ اعتداءات ارهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أغارت طائرات حربية الليلة الماضية وقضت في منطقة السلطانية في جنوب لبنان على المدعو علي أحمد حسين قائد منطقة الهجوم حجير (جبال الرميم) في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وكان المدعو علي حسين يعتبر عنصرًا مسؤولًا وبارزًا في حزب الله الذي يقابل لمستوى قائد لواء. في إطار منصبه كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات ارهابية في مسارات مختلفة في منطقة جبال الرميم ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

كما كان مسؤولًا عن عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية.

يذكر انه تم القضاء على عنصريْن آخريْن في حزب الله كانا برفقة المدعو علي أحمد حسين لدى استهدافه."