بيان مشترك لفرونِتسكا ولاثارو

أصدر كلّ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو بيانًا مشتركًا أوضحا فيه أنّ ستة أشهرٍ مرّت منذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، ولا يزال مستمرًا بلا هوادة، محدثًا خسائر فادحة طالت كلا الجانبين.



وأكّدا أنّ حياة الآلاف من الأشخاص تأثرت بشكل كبير.



وفقد عشرات المدنيين أرواحهم بشكل مأساوي، بينما فقد كثيرون آخرون منازلهم وسبل عيشهم وأي شعور باليقين بالمستقبل.



وقالا: "الدورة المتواصلة من الضربات والضربات المضادة في خرق لوقف الأعمال العدائية تشكل أخطر انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 منذ اعتماده في العام 2006. إن التوسّع التدريجي في نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق يزيد بشكل كبير من مخاطر سوء التقدير ويؤدي إلى مزيدٍ من التدهور في الوضع الذي هو أصلاً مثير للقلق."



وأضافا: "إنّ العنف والمعاناة استمرّا لوقت طويل جدًا، ويجب أن يتوقّفا. إننا نناشد كل الأطراف بشكلٍ عاجل لإعادة الالتزام بوقف الأعمال العدائية في إطار القرار 1701 والاستفادة من جميع السبل لتجنّب المزيد من التصعيد بينما لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية."



وشدّدا على وجوب التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حلّ طويل الأمد للنزاع. إنّ العملية السياسية، التي ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701، والتي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، باتت ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى.



وإنّ الأمم المتحدة مستعدة بالكامل لدعم تلك الجهود.