الخطيب دعا إلى التماس شهر شوال الثلاثاء

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، "المؤمنين إلى استهلال شهر شوال المبارك لهذا العام غروب يوم غد الثلاثاء الموافق 9-4-2024.



وقال البيان: "على كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين عند غروب يوم الثلاثاء. ويتلقى المجلس اتصالات مستهلي عيد الفطر المبارك من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان".



وأعلن أن دوائر المجلس تتلقى الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية:

01457600

01457800

01456703

01456702

01456701