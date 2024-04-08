مراسم استقبال الرئيس القبرصيّ في السراي الحكوميّ

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس قبل ظهر اليوم في السراي في زيارة رسمية ليوم واحد.



وقد أقيم للرئيس الضيف استقبال رسمي في باحة السراي، فعزف أولا النشيد الوطني القبرصي ثم النشيد اللبناني، بعدها استعرض الرئيسان ثلة من الحرس الحكومي، ثم صافحا الوفدين القبرصي واللبناني.



بعد ذلك، انتقل الرئيسان الى مكتب رئيس الحكومة حيث عقدا اجتماعا ثنائيا سيليه اجتماع موسع يضم اعضاء الوفدين اللبناني والقبرصي.



وشارك في المحادثات عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، سفيرة لبنان لدى قبرص كلود الحجل، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مستشارة وزارة الخارجية والمغتربين فرح الخطيب ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي. وقد اعتذر عن عدم المشاركة في الاجتماع وزير الدفاع الوطني موريس سليم.



وشارك في المحادثات عن الجانب القبرصي، وزير الخارجية كوستاندينوس كومبوس، وزير الداخلية كوستانتينوس يوانو، سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا حاجي تيودوسيو، المتحدث باسم الحكومة كوستانتينوس ليتمبيوتيس، قائد الجيش القبرصي الجنرال جورج تسيتسيكوستاس.