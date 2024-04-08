أيّوب للـLBCI: النزوح السوري ليس "نزوحًا" أو "لجوءًا" بل "وجودًا سوريًا غير شرعيّ"

أكّدت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة ايوب ان "أحد المشاركين الفعليين بعملية خطف منسق منطقة جبيل في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان أصبح بقبضة الجيش"، كاشفةً أن "الاتجاه الذي سلكته السيارة التي قامت بالعملية كان من البترون الى الشمال فالحدود".



وقالت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "حضور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس في جبيل، أكد على ايمان "القوات" بالدولة، وبثقتها في الاجهزة الامنية، ولكن الصبر بدء ينفذ".



واضافت "اصابع الاتهام تُوجّه الى السلاح المتفلت في العمليات التي يقوم بها "حزب الله"، والاستقواء الذي يتعاطى به مع شركائه في الوطن، وبانفراده في قرار الحرب في لبنان".



واشارت الى اننا "لا نستطيع تحصين الجيش الا من خلال انتخاب رئيس وحكومة".



ولفتت أيوب الى ان " المطلوب ليس أن يكون رئيس الجمهورية ضد المقاومة بل أن يطبّق القانون على كل الناس ،والا يُسيّر السلاح غير الشرعي القانون والقضاء والمؤسسات".



وشددت على انه " من غير المسموح لأي شخص أن يُمارس اعمال خطف على الاراضي اللبنانية، ومن غير المقبول أن يبقى الافلات من العقاب واردًا ونريد العدالة".



وقالت ايوب " في خطاب نصرالله الاخير ذكر لبنان 3 مرات فقط بينما ارتكز كلامه على مصلحة ايران وافتخاره بارتباطه بها".



واضافت "معلوماتي تقول ان "حزب الله" ضمنيًا لا يريد حربًا ولكن في الوقت عينه لا يريد أن يخسر أمام بيئته لذا خرج بهذا الخطاب بعد أن خسر الغطاء المسيحي من "التيار" والغطاء الوطني الذي كان يلتف حول المقاومة".



واعتبرت انه "يجب الا نسمي النزوح السوري "نزوحًا" أو "لجوءًا" بل يجب أن نمسيه "وجودًا سوريًا" وهو غير شرعيّ انتفت اسبابه في الدولة اللبنانية وعلى الامن العام والجيش ترحيلهم".



ولفتت الى ان ""القوات" أوصلت صرختها عن "الوجود غير الشرعي" في لبنان مرّات عدّة وعلى الدولة القيام بواجباتها".