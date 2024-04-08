نقابة عمّال كهرباء لبنان: رفض قاطع للقرار الصادر في مرسوم الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تأييدها المطلق لما ورد في بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة.



وقالت في بيان: "عدم تضمين المرسوم زيادة غلاء المعيشة الذي اتفق عليه في لجنة المؤشر بين الاتحاد العماليّ العام والهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل."



وأعربت النقابة عن رفضها القرار الذي صدر في مرسوم الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة، الذي من شأنه عدم تمكين الضمان الاجتماعيّ من القيام بدوره لتأمين الطبابة والاستشفاء.



وحذّرت من مغبة هكذا مرسوم إذا صدر على تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للعمال والمستخدمين في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية والاستشفائية الصعبة.