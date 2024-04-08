الرئيس القبرصيّ في عين التينة ولقاء يجمعه بالمسؤولين اللبنانيين

مراقبو الاقتصاد جالوا في النبطية وسطروا محضر ضبط بحق محل للحلويات

مراقبو الاقتصاد جالوا في النبطية وسطروا محضر ضبط بحق محل للحلويات

حبيب أطلع بري على قرار مجلس الوزراء حول طلب قرض من "صندوق أبو ظبي للتنمية" لمصلحة مصرف الإسكان