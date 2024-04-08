مراقبو الاقتصاد جالوا في النبطية وسطروا محضر ضبط بحق محل للحلويات

سطر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية محضر ضبط بحق صاحب محل حلويات لعدم إلتزامه أوزان العلب الموضبة والمعروضة للبيع، وقد حذر سابقا جميع اصحاب محال الحلوى وغيرها بضرورة التزام معايير الوزن تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.