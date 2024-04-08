نقابة أطباء لبنان في بيروت ترفض تعرفات وزير الصحة لمخالفتها بنود وقوانين

عقد مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت، جلسة طارئة برئاسة النقيب البروفسور يوسف بخاش، لمناقشة البند المتعلق بالتعرفات والرموز الطبية، التي اصدرتها أخيرًا وزارة الصحة.



وقد أصدرتها بصورة منفردة مخالفة بذلك القوانين المرعية الإجراء، التي تنص بموادها على الإتفاق المسبق مع مجلسي النقابة في بيروت وطرابلس.



وأكّد مجلس النقابة، في بيان، أنّ قيمة أتعاب الأطباء خُفّضت وعُدّلت الرموز الطبية وأُبقي تاريخ تسديد الاتعاب في عالم من الابهام اضافة لكون ذلك ضربة للقطاع الصحيّ برمته وللطبيب ومعنوياته وصموده في وطنه وإمكان عطائه ليتضرر من ذلك المريض لاحقًا.



وقال: "انطلاقا من ذلك وكون مجلس النقابة في بيروت هو المعني الاول بهذا الموضوع خاصة ان أولى مهماته هي الدفاع عن حقوق ومصالح الأطباء المعنوية والمادية ورفع مستوى المهنة والسهر على آداب الطبابة وكرامتها، كان لا بد من توضيح النقاط التالية :



"ان قرار وزير الصحة العامة المشار إليه أعلاه مخالف لنص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة لقانون الآداب الطبية والمادة 30 من القانون رقم 313 المتعلق بإنشاء نقابتي للأطباء في لبنان والمادة 66 من النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان في بيروت .



لذلك يدعو مجلس النقابة رئيساً وأعضاءاً وزير الصحة العامة بالعودة عن قراراته فورًا المشار إليها أعلاه وعليه ستقوم النقابة بما يلزم قانونيا لتصويب الامور، كما ويدعو الزملاء الأطباء كافة للبحث حصرًا بالموضوع المشار إليه اعلاه وذلك بإجماع أعضاء مجلس نقابة الأطباء في بيروت.



كما يدعو الأطباء جميعاً التريث بتطبيق القرارات المشار اليها أعلاه باستثناء الحالات الطارئة وذلك لحين البت بالموضوع المشار."



