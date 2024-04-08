بري بحث مع الرئيس القبرصي الاوضاع في لبنان والمنطقة: ليس هناك عتب من قبل الجانب القبرصي

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس والوفد المرافق، للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.



وأوضح بري أن المباحثات كانت جيدة جدا، نافيا ان "يكون هناك عتب من قبل الجانب القبرصي"، وقال:"بالعكس هناك تعاون مثمر".



وأشار رئيس مجلس النواب الى "أن التطورات في الجنوب وقطاع غزة والوضع الفلسطيني ككل كانت حاضرة في اللقاء".



وحول إمكانية حصول حلحلة في الملف الرئاسي بعد عطلة الاعياد، أجاب بري : "ان شاء الله" .