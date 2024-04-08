لقاء "سيدة الجبل": للقضاء على العصابات والتفلت الأمني وإيضاح تفاصيل خطف منسق "القوات"

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في الاشرفية الكترونيًا وأصدر بيانًا أمل فيه أن "تنتهي قضية خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان على خير في أقرب وقت ويعود إلى عائلته ورفاقه بالسلامة".



وطالب "اللقاء" الأجهزة الأمنية بـ"إيضاح كل تفاصيل هذه الحادثة المستنكرة وخلفياتها وأن تضع خطة تدعمها كل مؤسسات الدولة للقضاء على العصابات ومظاهرالفلتان الأمني"، محذرًا من "أجواء تحريض يدفع ثمنها أبرياء أياً كانوا"، مؤكدًا أن "الدولة هي الضامن لأمن اللبنانيين ولا بديل إلا الدولة والقانون".



وقال: "منذ أن أنشئت إسرائيل كان لبنان الديموقراطي بصيغته الفريدة في المنطقة منافسا لها إقليميًا وعالميًا، لكنها لم تتمكن من الاستئثار بدوره إلا بعد إجهاز الاحتلال الإيراني على مقومات الدولة. لقد تمكن "حزب الله" المؤسس والممول من إيران من وضع لبنان على السندان تحت مطرقتين عدوتين: مطرقة إسرائيلية وأخرى إيرانية".



ورأى أنه "لا يمكن للبنان استعادة مقوماته على الأقل ولاحقًا دوره، وسط الحول السياسي الذي تعانيه القوى السياسية اللبنانية التي لا تعترف بوقوعه تحت احتلال إيراني يصادر قراراته السيادية ويعطل مؤسساته الدستورية. ولا تستطيع هذه القوى متابعة العمل السياسي في الداخل كأن لا حربًا قائمة مع إسرائيل، بالرغم من إرادة غالبية اللبنانيين، تديرها طهران بواسطة ميليشاتها اللبنانية بالهوية وغير اللبنانية".