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اللقيس: كل ما يحدث بعيد كل البعد عن كل قضاء جبيل وحادثة الخطف أليمة جدًا

أخبار لبنان
2024-04-08 | 08:31
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اللقيس: كل ما يحدث بعيد كل البعد عن كل قضاء جبيل وحادثة الخطف أليمة جدًا
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اللقيس: كل ما يحدث بعيد كل البعد عن كل قضاء جبيل وحادثة الخطف أليمة جدًا

أكد إمام مسجد جبيل الشيخ أحمد غسان اللقيس ان "كل ما يحدث بعيد كل البعد عن كل قضاء جبيل، سنة وشيعة ومسيحيين، فهذا لا يمثل النسيج الجبيلي أبدًا"، لافتًا الى ان "ما صدر من كلام عن رأس إسطا ولاسا، ليس إلا كلامًا فتنويًا".

وقال: "آل حيدر معروفون في المنطقة انهم من الأناس المتحضرين والملتزمين أخلاقيًا، لذلك نرفض أصابع الإتهام اليهم بأي شكل من الأشكال ونقف الى جانبهم. فنحن وإياهم صلة دم وقرابة وجيرة".
 
وأضاف: "الحادثة التي حصلت أليمة جدًا، وهي اختطاف أحد ابناء المنطقة، ونسأل الله السلامة للجميع وأن يعود باسكال سليمان الى أهله سالمًا، لكن لا يجب علينا اتهام بعضنا البعض، لأن هذا الأمر يزيد الموضوع تعقيدًا، بل يجب علينا التكاتف للوصول الى بر الأمان. حمى الله لبنان من كل الفتن".

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