الحواط عن باسكال سليمان: لا شيء مؤكد حتى الساعة

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن "لا شيء مؤكدا حتى الساعة عن مصير باسكال سليمان".



ولفت إلى أن القوى الامنية ومخابرات الجيش اللبناني يبذلون منذ الامس، الجهود لمعرفة مصيره، آملا ان "تحمل الساعات المقبلة خبرا سارا" .