لحود وأبو حيدر أعلنا حصول الجناح اللبناني في إكسبو الدوحة على الجائزة الفضية

شكر المديران العامان لوزارتي الزراعة لويس لحود والاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر المفوضان العامان للمعرض الدولي للبستنة "اكسبو الدوحة 2023" بعنوان "صحراء خضراء بيئة أفضل"، إثر إختتام المعرض، دولة قطر واللبنانيين المنتشرين فيها واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان لدعمهم الكبير في انشاء الجناح اللبناني والتسهيلات المقدمة من قبلهم لانجاح مشاركة لبنان في المعرض.



كما شكرا القائمة باعمال سفارة لبنان في الدوحة السفيرة فرح بري وفريق عمل السفارة والملحق الاقتصادي شادي أبو ضاهر لمتابعتهم اليومية وجهودهم المبذولة لانجاز بناء الجناح وتشغيله ومتابعة الاعمال على مدى ستة اشهر، كذلك شكرا وزيري الاقتصاد والتجارة امين سلام والزراعة عباس الحاج حسن لاشرافهما ودعمهما.



واعلنا حصول الجناح اللبناني في المعرض على الجائزة الفضية في فئة افضل الاجنحة الكبيرة المشاركة، واشارا الى ان الدولة اللبنانية لم تتحمل اي نفقات جراء مشاركة لبنان في المعرض.