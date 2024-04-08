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نصرالله: استهداف القنصلية الإيرانية أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات

أخبار لبنان
2024-04-08 | 11:09
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نصرالله: استهداف القنصلية الإيرانية أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات
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نصرالله: استهداف القنصلية الإيرانية أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات

رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن وجود المستشارين العسكريين في القنصلية الإيرانية في دمشق أمر طبيعي وأن استهدافهم هو أعلى إعتداء "إسرائيلي" من نوعه في سوريا منذ سنوات، مشيرا الى أن الاعتداء يحمل جديدين، أولهما استهداف أرض إيرانية ما يعني اعتداء على إيران، وأن الجديد الثاني هو مستوى الاغتيال لأن اللواء زاهدي كان رئيس المستشارين الإيرانيين في لبنان وسوريا.

ولفت نصرالله في خلال احتفال تكريمي أقامه الحزب لشهداء العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق، وذلك في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، الى أن حضور الحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، يعود تاريخه إلى عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، مشيرا الى أن هذا "استهدافهم ينطلق من فهم الإسرائيلي لدور مستشاري الحرس في المنطقة، وأنه بدأ منذ سنوات، على أثر وضوح نتيجة المعركة في سوريا وفشل الحرب لكونية عليها، وكانت إسرائيل جزءا من هذه الحرب".
 
وفي ما يتعلق بجبهة الجنوب، قال نصرالله: "العدو اعتبر أنَّ إسقاط طائرة "هرمز 900" هو تجاوز للخطوط الحمر، ونحن نقول له من قال إننا لا نتجاوز الخطوط الحمر؟".

واضاف: "أهمية العملية هو أنَّنا أسقطنا طائرة "هرمز" في الخطوط الأمامية وهو يقرأ ما للمقاومة من قدرات في الدفاع الجوي".

وعن حادثة اختطاف منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان، رأى نصر الله أن ما حصل أمس واليوم بعد أن تكشفت خيوط عملية الاختطاف درس لكل اللبنانيين وللمسيحيين خصوصاً، معتبراً أن اتهام حزب الله بخطف المنسق انطلق من احقاد دفينة وأن ما حصل  فضيحة كبرى لحزبي القوات والكتائب اللبنانية.

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