"الاعتدال الوطني": حادثة اختطاف منسق القوات اللبنانية بالعمل الجبان

طالب تكتل "الاعتدال الوطني"، "الأجهزة الأمنية والعسكرية بتكثيف جهودها والعمل سريعاً على كشف ملابسات حادثة اختطاف منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، والقيام بكل ما يلزم لتحريره وإعادته سالماً إلى عائلته ومنطقته ووطنه وحزبه".



وإذ وصف حادثة الخطف بـ"العمل الجبان والدنيء"، أكد التكتل "تضامنه مع عائلة سليمان وحزب "القوات اللبنانية" وعموم أهالي جبيل"، داعيا إلى "الحكمة والتحلي بالصبر إلى حين إنجلاء الحقيقة، لقطع الطريق على أي فتنة، وتفويت الفرصة على كل من يريد العبث بالسلم الاهلي في لبنان".