دريان: لم تثبت لدينا رؤية هلال شوال وغدًا الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الثلاثاء في 9 نيسان هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يومًا، ويكون يوم الأربعاء في 10 نيسان 2024م هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1445ه".وكلف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السابعة تمامًا صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت التجاري.واعتذر مفتي الجمهورية عن استقبال المهنئين بالعيد.