ميقاتي بعد تبلغه نبأ مقتل باسكال سليمان: ندين ونشجب هذا العمل الإجرامي وندعو الجميع إلى ضبط النفس

تبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم من الاجهزة الامنية المعنية نبأ مقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان الذي كان خطف مساء أمس.وأشار ميقاتي إلى ان "الاجهزة الامنية كانت باشرت منذ انتشار نبأ اختطافه تحرياتها واستقصاءاتها لكشف الفاعلين والضالعين في الجريمة واعادة المخطوف الى عائلته سالمًا، لكن يبدو ان الجهات الخاطفة التي تستمر التحقيقات لكشف كامل هويتها عمدت الى تصفيته."ودان وشجب "هذا العمل الاجرامي"، وتقدم بالتعازي "من ذويه ومن حزب "القوات اللبنانية"، مشددًا على "استمرار التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والمتورطين فيها وفي اغتيال المخطوف وتقديمهم الى العدالة."ودعا الجميع في هذه الظروف العصيبة الى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات.