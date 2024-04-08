الجميل يتصل بجعجع معزيًا

أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل اتصالًا هاتفيًا برئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قدم خلاله تعازي الكتائب بمنسق حزب القوات في جبيل باسكال سليمان الذي قتل على يد مجرمين في ظروف ما زالت غامضة.



وأكد الجميل في خلال الاتصال الوقوف إلى جانب عائلة الفقيد في مصابها الأليم وإلى جانب القوات في محنتها، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لبلورة الخطوات اللاحقة.