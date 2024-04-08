"التقدمي" يدين جريمة قتل سليمان: للتنبّه لخطورة جرّ البلاد إلى ما لا تحمد عقباه

دان الحزب التقدمي الإشتراكي بشدة جريمة اختطاف وقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان. وطالب الحزب الأجهزة الأمنية والجيش الذين بذلوا جهوداً مقدّرة في كشف ملابسات ما حصل، إلى توقيف كل المتورطين في هذا العمل الجبان، وإحالتهم الى العدالة لإنزال أشد العقوبات بهم.



وتوجه "التقدمي الإشتراكي" من "القوات اللبنانية" ومن عائلة المغدور بالتعازي الخالصة، داعيا في الوقت نفسه إلى التنبه لخطورة جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه اذا ما انفلتت ردود فعل غير محسوبة بحق النازحين السوريين، وتبقى لغة العقل والقانون والعدالة هي الأفضل لتجنيب البلاد الفتنة.