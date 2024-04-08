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المفتي قبلان: نطالب الدولة بتفعيل كل إمكانات الأمن الاستباقي لأن الفوضى والفلتان والتجييش الطائفي أكبر أعداء للسلم الأهلي

أخبار لبنان
2024-04-08 | 15:31
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المفتي قبلان: نطالب الدولة بتفعيل كل إمكانات الأمن الاستباقي لأن الفوضى والفلتان والتجييش الطائفي أكبر أعداء للسلم الأهلي
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المفتي قبلان: نطالب الدولة بتفعيل كل إمكانات الأمن الاستباقي لأن الفوضى والفلتان والتجييش الطائفي أكبر أعداء للسلم الأهلي

دان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان واستنكر بشدة مقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان على يد عصابة إجرامية كادت تضرب السلم الأهلي في البلد.

وطالب بمتابعة قضية سليمان بأقصى سرعة وبكل شفافية، وتقدم بالتعازي من ذويه ومن حزب القوات اللبنانية.

وأكد ضرورة الإلتفاف الوطني ودرء الفتن غير المحسوبة ومنع أي خطاب طائفي أو سياسي يدفع نحو كارثة وطنية.

ورأى أن ما جرى يؤكد ضرورة لم الشمل الوطني والتعامل مع كل طوائف وأحزاب لبنان كعائلة وطنية واحدة. 

وطالب الدولة بتفعيل كل إمكانات الأمن الإستباقي لأن الفوضى والفلتان والتجييش الطائفي أكبر أعداء السلم الأهلي في لبنان.
 

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