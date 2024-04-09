المطران ابراهيم دان عملية قتل باسكال سليمان: لضبط النفس

دان رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع المطران ابراهيم مخايل ابراهيم وشجب بشدة عملية القتل الجبانة التي طالت منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، ووصفها بأنها عملية غير إنسانية ومستنكرة بكل ما تحمله هذه الكلمات من معانٍ.



كما أعرب عن تضامنه مع أسرة الشهيد، مطالبا الأجهزة المختصة اجراء تحقيق عادل وسريع لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة احقاقًا للحق.



ودعا المطران ابراهيم الجميع الى "ضبط النفس"، مؤكدا ثقته بـ"القضاء والجيش والأجهزة الامنية".



وتقدم بالتعزية القلبية من عائلته وأهالي جبيل وحزب القوات اللبنانية وجميع اللبنانيين.