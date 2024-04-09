الوطني الحر دان قتل باسكال سليمان: للتنبه لمخاطر الفتنة وعدم الإنزلاق إليها

دان التيار الوطني الحر الجريمة المروعة بخطف المواطن باسكال سليمان وقتله، مطالبا بكشف الحقيقة وملابسات الجريمة وعرضها للرأي العام اللبناني، وبإنزال أشد درجات العقاب بالمجرمين لإحقاق العدالة.



وذكّر بأن مشاركة سوريين في الجريمة تعيد تسليط الضوء على المخاطر الناجمة عن كثافة النزوح السوري إلى لبنان، والتي كان "التيار" ورئيسه أول من دعا إلى التنبه إليها ومعالجتها بما يؤدي إلى ضبط النزوح وتحقيق العودة.



واذ توجه "التيار" بالعزاء لعائلة المغدور وحزب القوات اللبنانية واللبنانيين جميعاً الذين صُدموا بهول الجريمة، أكد تمسكه بخيار الدولة وبمؤسساتها الأمنية.



وطلب من اللبنانيين التنبه لمخاطر الفتنة وعدم الإنزلاق إليها، مشددا على أهمية التضامن والوعي خصوصا في هذا الظرف الدقيق والخطير.