الجبهة السيادية من أجل لبنان: لن تستطيعوا تعويض فشلكم في صراعات المنطقة بالسيطرة على لبنان

اعتبرت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" أن "استشهاد السياديون على طريق خلاص لبنان فهذا ليس بغريب عنهم وعن تاريخهم وإرثهم، أما أن يسخف استشهادهم فيلصق بعمل عصابات سرقة وزعران فهذا أمر غير مقبول بكل المقاييس، ومن دون أن يستبق أحد التحقيق ونتائجه، ومن دون أن يتم اتهام أحد بالضلوع في هذه الجريمة النكراء، ومن دون أن يهدد أي لبناني لبنانيا آخر من غير طائفة او غير منطقة، من دون كل ذلك، خرج علينا خطاب استعلائي متوتر موجه الى المسيحيين عموما والى أحزابهم خصوصا، فيه الكثير من الوعيد والتحذير والتخويف، تجويفا للتحقيق وللحقيقة".



وقالت في بيان: "لأصحاب هذا الخطاب نقول، لن تستطيعوا تعويض فشلكم في صراعات المنطقة، بالسيطرة على لبنان والشعب اللبناني السيد الحر المستقل بكل أطيافه ومناطقه، ولا داعي لتبرئة أنفسكم، فإحساس الناس أصدق إنباء من الكتبة".



وأضافت: "باسكال سليمان، اسمك انحفر الى جانب أسماء الكبار الذين كانوا ضحية الاستكبار، الخلود لك، والعزاء الحار لعائلتك الصغرى والكبرى ولحزبك وكل اللبنانيين الأحرار المخلصين لوطنهم، وفقط لوطنهم".