شقير استنكر جريمة قتل سليمان: نطالب باستمرار التحقيق حتى كشف الجناة

كتب رئيس "تجمع كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه الخاص على منصة "اكس" :"قتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان بدمٍ بارد يحزن القلوب ويمسُ بالعمق شعورنا جميعاً. لا بد للقاتل ومن يقف وراءه من نيل العقاب الذي يستحق، ولا بد للأجهزة الأمنية والعسكرية من ضرب بيد من حديد لمنع تكرار مثل هذه الجريمة الخطرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين الآمنين وحماية السلم الأهلي. نُعَوِّل على حكمة القوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع وأهالي جبيل الشرفاء لضبط النفس، ونعلن تضامننا الكامل مع عائلة المغدور باسكال. ونطالب بإستمرار التحقيق حتى كشف ملابسات الجريمة النكراء وصولا للحقيقة كاملة، التي وحدها تريح النفوس. تعازينا الحارة لزوجة باسكال وعائلته وذويه ولأهالي جبيل وللقوات اللبنانية. رحم الله باسكال وأسكنه فسيح جناته، وحمى لبنان".