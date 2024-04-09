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الصايغ للـLBCI: نصرالله لم يكن عندما كان إخواننا المسلمين بجبيل يتمتعون بأفضل ما يمكن من حقوق

أخبار لبنان
2024-04-09 | 04:09
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الصايغ للـLBCI: نصرالله لم يكن عندما كان إخواننا المسلمين بجبيل يتمتعون بأفضل ما يمكن من حقوق
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الصايغ للـLBCI: نصرالله لم يكن عندما كان إخواننا المسلمين بجبيل يتمتعون بأفضل ما يمكن من حقوق

رأى عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يحدد في كلامه ما هو مسموح وغير مسموح، قائلا: "بالنتيجة نحن نصبح كفارا وصهيونيين وعملاء".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "عندما يتحدث نصرالله بالكلام السياسي فليُركز على الجنوب ليرى كيف سيخلص نفسه وسيخلص لبنان من المأزق الذي وضعه فيه اذا لم يستطع المدافعة عن غزة حقيقة ولا منع تدمير غزة ولم يستطع حماية قرى لبنان وقدّم أهالينا وقرانا في لبنان قرابين على مذبح مشاريعه".

وأضاف: "السيد حسن نصرالله لم يكن بعد موجودا على الساحة عندما كان إخواننا المسلمين في جبيل يتمتعون بأفضل ما يمكن من حقوق وامتيازات". 
 
وعن جريمة خطف وقتل منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان، قال: "لدينا حرص كبير على عدم تفلت الأمور على الأرض. وأمس كان لدينا هم كبير لتهدئة الأرض، لكن الأرض تسبقنا".
 
 
 
 
 

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