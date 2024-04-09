نواب تغييريون عزوا بباسكال سليمان: ندعو إلى التمسك بالوعي والحكمة في هذه اللحظات العصيبة

صدر بيان عن النواب: ياسين ياسين، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان وفراس حمدان، جاء فيه: "نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد باسكال سليمان وحزب القوات اللبنانية، ونشجب بأقصى العبارات هذه الجريمة الشنعاء والنكراء. وعليه نطالب الأجهزة القضائية والأمنية باستنفار كامل لتبيان كل الحقيقة وإنزال أشد العقوبات بكل من شارك في هذه الجريمة".



وقال البيان: "المصاب أليم، ومع هذا، ندعو وبمسؤولية الى التمسك بالوعي والحكمة في هذه اللحظات العصيبة وتفويت الفرصة على العابثين بأمن الوطن والمواطن. الوطن في خطر أكثر من أي وقت مضى. حذارِ ان نقع في المحظور. حمى الله لبنان".