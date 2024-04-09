الديمقراطي اللبناني: لتهدئة النفوس وتحكيم لغة العقل

دان الحزب "الديمقراطي اللبناني" جريمة قتل منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان "على أيدي عصابة مسلّحة في وضح النهار ووسط قرى وبلدات قضاء جبيل الآمنة".



وقال في بيان: "بعيدا من الحسابات السياسية الضيّقة في بلدنا، والتسرّع في تسجيل المواقف وتسييس الحوادث والجرائم ووضعها في خانة المؤامرات الكبرى ومحاولة استغلالها وفق مصالح كلّ فريق وانتماءاته بما يهدد السّلم الأهلي، الا انه ثبت أن الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، وفي مقدّمها مديرية المخابرات في الجيش، هي الضمانة الوحيدة لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، والإحتكام إليها وانتظار المعطيات والمعلومات الصادرة عنها قبل إطلاق المواقف العشوائية والتحليلات التي تعزّز الإنقسامات والإحتقان واجب وطني".



وعزى عائلة سليمان ورفاقه في حزب القوات وأبناء قضاء جبيل، متمنيا على "الفرقاء كافة العمل، مع المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن والقضاء، على تهدئة النفوس وتحكيم لغة العقل، إلى حين كشف كل ملابسات الجريمة وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين".