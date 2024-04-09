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مخزومي استنكر جريمة قتل باسكال سليمان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين

أخبار لبنان
2024-04-09 | 05:19
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مخزومي استنكر جريمة قتل باسكال سليمان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
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مخزومي استنكر جريمة قتل باسكال سليمان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين

أبدى رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في بيان، "استنكاره الشديد لجريمة قتل منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان"، معتبرا أن "مقتل القيادي في القوات مثير للريية والقلق في آن، فهذا الحادث خطير بالمقاييس كافة لتضمنه غموضا في مسار الحدث الأليم، ومقلق لأن الأمن المتفلت وصل إلى حدود يتوجب على الحكومة والقيادة الأمنية التصدي لها بحزم للحؤول دون الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه". 

ودعا إلى إنزال أشد العقوبات بالفاعلين، وبكل من له صلة بهذه الجريمة النكراء.  

وتقدم بخالص العزاء للقوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع ولعائلة ومحبي سليمان، راجيا أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

أخبار لبنان

مخزومي

قتل

باسكال سليمان

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